Через зниження якості бензину, в РФ фіксують дефіцит автомобільної оливи

Ціни на деякі позиції автомобільної оливи в Росії за літо підскочили до 40%, високий попит може стимулювати використання бензину зниженого екологічного класу, що вимагає частішої заміни масла.

Про це повідомляє російське пропагандистське медіа "Комерсантъ".

Видання з посиланням на джерела у галузі розповідає, що на російському ринку автомобільних мастильних матеріалів фіксуються перебої з поставками та дефіцит низки товарів, особливо моторних олив.

За останні два місяці ціни зросли в 1,5–2 рази, а терміни поставок – з двох днів до двох тижнів.

"Окремих позицій популярних мастил взагалі немає – ми купуємо у посередників те, що виробники встигли відвантажити раніше", – зазначає керівник сервісного напрямку автомобільного маркетплейсу Fresh Владімір Андрєєв.

Найбільше, на думку топ-менеджера, "вимивається" преміальна та оригінальна лінійка: Shell, Castrol, оливи BMW та продукція групи VAG.

Директорка з сервісу компанії "Рольф" Юлія Трушкова говорить про відчутну нестачу в РФ лише імпортних мастил.

Частина учасників ринку пов'язує перебої з постачанням із позаплановими ремонтами на НПЗ та обмеженнями щодо окремих видів сировини, наприклад, для охолоджувальних рідин.

За словами опитаних російським виданням учасників ринку, дедалі частіше з бензином старих екологічних стандартів, яке використовують в РФ через дефіцит палива, мастило швидше вичерпує свій ресурс.

Використання "Євро-2" та "Євро-3" із підвищеним вмістом сірки на сучасних автомобілях може призвести до зносу та засмічення, а навіть до необхідності заміни двигуна. Таким чинов інтервал заміни масла скоротився, у 1,5–2 рази.

Нагадаємо:

На тлі українських атак на НПЗ та перебоїв із постачанням палива російська влада дозволила окремим нафтопереробним заводам випускати на внутрішній ринок бензин і дизель класу "Євро-5", але з показниками якості, що відповідають "Євро-3".