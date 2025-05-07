Китай і РФ "реанімують" переговори щодо великого газопроводу через Сибір

Президент Китаю Сі Цзіньпін та лідер РФ Путін цього тижня відновлять перемовини щодо давно відкладеного проєкту газопроводу "Сила Сибіру-2", який має з’єднати дві економіки.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Під час візиту Пекін, імовірно, буде готовий зрушити з мертвої точки, погодившись обговорювати вищу ціну на газ, ніж раніше.

За словами людей, знайомих з перебігом урядових обговорень, зараз Китай прагне встановити ціну, що буде між внутрішньою ціною газу в Росії та тарифом, за яким закуповується газ через газопровід "Сила Сибіру", який почав працювати у 2019 році.

Попри прогрес, залишаються розбіжності. Китай наполягає на прокладанні прямого маршруту, уникаючи шляху через Монголію. Перший газопровід "Сила Сибіру" з’єднує Росію та Китай безпосередньо, однак для другого проєкту раніше розглядалися й інші маршрути.

"Сила Сибіру-2" дозволила б Росії додатково постачати 50 мільярдів кубометрів газу на рік (1,8 трильйона кубічних футів) і дала б Китаю можливість замінити дорожчий імпорт скрапленого природного газу.

Втім, переговори щодо нового газопроводу тривають роками. Пекін утримується навіть від підписання попередніх угод. Декілька обізнаних джерел зазначили, що формальне підписання угоди під час візиту не очікується.

Ще одним невизначеним фактором у переговорах є спроби США встановити тісніші контакти з Росією в енергетичній сфері, включно з можливим співробітництвом з "Газпромом".

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Нагадаємо:

Російський проєкт газопроводу "Сила Сибіру-2", який необхідний, щоб замінити "Газпрому" втрачений європейський ринок, просувається вкрай повільно через позицію, яку зайняв Китай.