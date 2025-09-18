Росія планує підвищити податки на тлі економічних проблем – Reuters

Російський уряд розглядає можливість підвищення ставки податку на додану вартість, щоб утримати дефіцит бюджету під контролем і зберегти резерви.

Про це повідомляє Reuters.

Проєкт бюджету РФ, як очікується, буде поданий до парламенту 29 вересня. Його основні компоненти попередньо узгоджені з Путіним і навряд чи будуть істотно змінені під час офіційних парламентських дебатів.

Росія цього року підвищила податки на доходи фізичних осіб та корпоративний податок, але уряду все одно довелося в травні потроїти прогноз дефіциту федерального бюджету до 1,7% ВВП.

Дефіцит у розмірі 0,9% ВВП на 2026 рік, включений до закону про бюджет минулого року, також, ймовірно, буде перевищено.

Чотири джерела, наближені до уряду, підтвердили повідомлення The Bell, про те, що уряд обговорює підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ) з 20% до 22% з метою скорочення дефіциту.

У повідомленні не вказано можливі терміни прийняття рішення, але одне з джерел повідомило Reuters, що це питання розглядається для бюджету 2026 року, якщо буде збережено бюджетне правило, яке передбачає відкладення надзвичайних доходів від нафти.

"Як можна зменшити дефіцит, дотримуючись бюджетного правила? Тільки шляхом підвищення податків, тому що майже нічого не залишилося скорочувати, ні військові витрати, ні соціальні видатки", — зазначило одне з джерел Reuters.

Підвищення податку може зменшити дефіцит бюджету РФ у 2026 році приблизно наполовину.

Нагадаємо:

Росії зрештою доведеться урізати частину видатків, оскільки дефіцит бюджету загрожує перевищити офіційні плани, а резерви продовжують танути.