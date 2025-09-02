У РФ готуються до дефіциту бюджету і скорочення видатків

Росії зрештою доведеться урізати частину видатків, оскільки дефіцит бюджету загрожує перевищити офіційні плани, а резерви продовжують танути.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на Центробанк РФ.

Регулятор попередив про нижчі за очікувані доходи та витрати, що, ймовірно, перевищать цілі, у середньострокових орієнтирах грошово-кредитної політики, оприлюднених у вівторок. У сукупності це може призвести до того, що дефіцит цього року перевищить заплановані 1,7% ВВП.

«Поточне виконання бюджету характеризується слабкою динамікою доходів, пов’язаних з імпортом і податком на прибуток», — йдеться у повідомленні ЦБ. Це відбувається на тлі «помітного скорочення імпорту, зміцнення рубля, несприятливих зовнішніх умов і зниження фінансових результатів у порівнянні з минулим роком».

Водночас бюджетні витрати перевищують попередні роки. За оцінками ЦБ, уряд витратив 50,3% річних планових видатків у першій половині 2025 року, тоді як середній показник між 2011 і 2024 роками становив 44,2%. «Це свідчить, що фактичні витрати можуть перевищити заплановані на рік», — зазначив регулятор.

Усього за сім місяців 2025 року дефіцит уже перевищив 2% ВВП проти запланованих 1,7% на весь рік і досяг рекордних 4,8 трлн рублів ($59,4 млрд). Ліквідні активи Фонду національного добробуту, доступні для покриття дефіциту, становили менше 4 трлн рублів станом на 1 серпня.

У середньостроковій перспективі резерви фонду продовжать скорочуватися через падіння доходів від нафти й газу та вкладення у внутрішні активи, зазначив ЦБ. Тим часом уряд очікує різкого зростання соціальних видатків у зв’язку з індексацією виплат і збільшенням кількості одержувачів.

З огляду на зростання соціальних витрат, «нормалізація бюджетної політики потребуватиме обмеження інших видатків», наголосив Центробанк.

Нагадаємо:

Економіку Російської Федерації вже у 2026 році чекає повноцінна рецесія.

Центробанк Росії попереджали, що економіка країни може зупинити зростання вже до кінця 2025 року.