Середня зарплата у вересні досягла 33,1 тисячі гривень

Середня заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у вересні 2026 року становила 33 153 грн, що на 24,5% більше, ніж у вересні 2025 року, та на 4,0% більше, ніж у серпні 2026 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Регіонами з найвищим рівнем оплати праці є:

48 994 грн – м. Київ.

37 864 грн – Луганська обл.

33 802 грн – Львівська обл.

Регіонами з найнижчим рівнем оплати праці є:

24 567 грн – Чернівецька обл.

24 455 грн – Чернігівська обл.

23 673 грн – Кіровоградська обл.

Найвища оплата праці у сфері інформації та телекомунікацій – у середньому 77 924 грн, найнижча – в охороні здоров'я та наданні соціальної допомоги: 21 848 грн.

Зростання середньої заробітної плати порівняно із серпнем спостерігалося в більшості видів економічної діяльності: від 0,3% у сільському господарстві, лісовому господарстві та рибному господарстві до 28,0% в освіті.

Разом з тим, в інформації та телекомунікаціях, охороні здоров`я та наданні соціальної допомоги, фінансової та страхової діяльності, тимчасовому розміщуванні й організації харчування, операціях з нерухомим майном, а також у державному управлінні й обороні; обов`язковому соціальному страхуванні, відбулось зменшення середньої заробітної плати на 1,6-8,2% .

Заборгованість із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності станом на 1 жовтня 2026 р. становила 3,9 млрд грн.

Нагадаємо:

Середня нарахована заробітна плата працівників центральних органів виконавчої влади у червні становила 66,84 тисячі гривень, що майже на 7 тис. грн більше, ніж минулого року.