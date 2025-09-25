Росія обмежила експорт дизпального після ударів українських дронів по НПЗ

Росія продовжила заборону на експорт бензину до кінця року і ввела заборону на експорт дизельного палива для невиробників, відповідно виробники зможуть продовжити експорт.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на заступника голови уряду РФ Олександра Новака.

Заборона на експорт бензину з РФ буде продовжена до кінця року як для виробників палива, так і для невиробників.

Виняток буде зроблено для поставок автопалива за міжурядовими угодами.

Крім того, буде введено заборону на експорт дизельного палива з РФ для невиробників, яка діятиме до кінця поточного року.

Заборона на експорт бензину з РФ для виробників палива була введена в кінці липня для підтримки внутрішнього ринку,її продовжили на вересень.

Новак визнав, що на ринку є "невеликий дефіцит нафтопродуктів", але, він запевняє, що його покриють завдяки накопиченим залишкам.

Нагадаємо:

В Росії після ударів українських дронів по НПЗ РФ кількість АЗС в умовах перебоїв з постачанням палива скоротилося на 2,6%, або на 360 об'єктів з кінця липня, а в окремих регіонах проблеми вже мають масштабніший характер.

Зазначається, що на півдні РФ загалом кількість таких об'єктів знизилася на 14%, а в Криму та Севастополі – на 50%.

За інформацією розвідки, у 20 регіонах Росії та тимчасово окупованих територій України спостерігається дефіцит пального. Водночас по всій країні зростає вартість нафтопродуктів.

З 24 вересня в анексованому Криму на автозаправках повністю зникли всі марки бензину, в тому числі найдорожча А100.