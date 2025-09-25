Россия ограничила экспорт дизтоплива после ударов украинских дронов по НПЗ

Россия продлила запрет на экспорт бензина до конца года и ввела запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей, соответственно производители смогут продолжить экспорт.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Александра Новака.

Запрет на экспорт бензина из РФ будет продлен до конца года как для производителей топлива, так и для непроизводителей.

Исключение будет сделано для поставок автотоплива по межправительственным соглашениям.

Кроме того, будет введен запрет на экспорт дизельного топлива из РФ для непроизводителей, который будет действовать до конца текущего года.

Запрет на экспорт бензина из РФ для производителей топлива был введен в конце июля для поддержки внутреннего рынка, его продлили на сентябрь.

Новак признал, что на рынке есть "небольшой дефицит нефтепродуктов", но, он уверяет, что его покроют благодаря накопленным остаткам.

Напомним:

В России после ударов украинских дронов по НПЗ РФ количество АЗС в условиях перебоев с поставками топлива сократилось на 2,6%, или на 360 объектов с конца июля, а в отдельных регионах проблемы уже имеют более масштабный характер.

Отмечается, что на юге РФ в целом количество таких объектов снизилось на 14%, а в Крыму и Севастополе - на 50%.

По информации разведки, в 20 регионах России и временно оккупированных территорий Украины наблюдается дефицит топлива. В то же время по всей стране растет стоимость нефтепродуктов.

С 24 сентября в аннексированном Крыму на автозаправках полностью исчезли все марки бензина, в том числе самая дорогая А100.