На Київщині ворог поцілив у виробництво та склади

У Обухівському районі Київщини внаслідок атаки балістичними ракетами та ударними безпілотниками у ніч на 12 листопада було пошкоджено та частково зруйновано виробничі й складські приміщення підприємства.

Про це повідомляє пресслужба Київської ОВА.

"В Обухівському районі пошкоджено та частково зруйновано виробничі й складські приміщення підприємства. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували", – йдеться в повідомленні.

На момент атаки на підприємстві перебували працівники, але після оголошення повітряної тривоги всі залишили територію. Постраждалих немає.

"Служби продовжують працювати на місцях, фіксувати наслідки ворожої атаки та встановлювати масштаби пошкоджень", – додали в ОВА.

Нагадаємо:

Уночі 12 листопада росіяни атакували енергетику та житловий сектор на Рівненщині. Без світла залишились понад 160 населених пунктів.