Річні продажі електромобілів Tesla впали вперше за більш ніж десятиліття

Компанія Tesla торік продала 1,79 млн електромобілів - це менше показника 2023 року, а також нижче за прогноз аналітиків. Річний обсяг продажу впав уперше за більш ніж десятиліття, незважаючи на позитивну динаміку в кінці року.

Про це пише Bloomberg.

"Ці результати є витверезляючим нагадуванням про реальні виклики для виробників електромобілів, навіть незважаючи на те, що ажіотаж навколо безпілотних автомобілів і близькість Маска до Трампа призвели до стрімкого зростання акцій Tesla в останні місяці.

Млявий споживчий попит тисне на продажі електромобілів, і ця проблема може загостритися через прагнення Трампа обмежити стимули для електрокарів", - заначає агентство.

Акції Tesla впали після цих результатів, знизившись на 5,8%. У 2024 році акції компанії зросли на 63%.

За квартал, що закінчився 31 грудня, компанія поставила 495 570 автомобілів, не дотягнувши до 512 277, які прогнозували аналітики. Щоб досягти своєї мети "незначного" зростання за весь рік, компанії потрібно було продати майже 515 000 автомобілів у 4 кварталі.

У 2024 році Tesla зіткнулася з низкою невдач, включаючи підпал на заводі в Берліні, перенаправлення поставок і загальногалузеве уповільнення продажів електромобілів, нагадує Bloomberg.

Прогноз на 2025 рік

Під час останнього телефонного дзвінка інвесторам Tesla Ілон Маск повідомив, що цьогоріч прогнозує зростання від 20% до 30%, частково завдяки більш доступному автомобілю, який, як очікується, буде представлений у першій половині року, а також завдяки автономним технологіям компанії.

Тим часом китайський конкурент BYD минулого року продав 4,25 млн електромобілів та гібридних моделей, скоротивши свій розрив з Tesla як провідним виробником електромобілів.