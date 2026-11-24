Компанії Ілона Маска SpaceX і Tesla залучили фінансових консультантів для опрацювання можливого злиття вартістю близько 3,5 трлн дол., однак остаточної домовленості поки що немає.

Про це повідомляє Financial Times.

Спеціальний комітет SpaceX співпрацює з Morgan Stanley та Goldman Sachs, а інтереси Tesla представляє Evercore. Банки оцінюють можливу вигоду від об'єднання та готують фінансові моделі для визначення співвідношення обміну акціями.

Саме обмін акціями розглядається як можливий механізм угоди.

За словами співрозмовників FT, сторони хотіли б завершити переговори до кінця 2026 року. Водночас до остаточного узгодження умов ще далеко.

Переговори ведуть п'ять директорів обох компаній. Маск, який очолює обидві компанії, не бере безпосередньої участі в обговореннях через конфлікт інтересів.

Окремими перешкодами можуть стати узгодження з акціонерами Tesla та перевірки з боку регулюючих органів. SpaceX виконує оборонні контракти США, тоді як Tesla має значні виробничі потужності та обсяги продажів у Китаї.

Нагадаємо:

У жовтні Маск публічно підтримав злиття SpaceX і Tesla та підтвердив створення незалежних комітетів. Тоді він визнав, що отримати достатню підтримку акціонерів Tesla може бути складно.