Німецька Uniper стягує мільярди євро з "Газпрому" – Bloomberg

Німецька енергетична компанія Uniper SE стала першою серед європейських постачальників, яка змогла отримати компенсацію від "Газпрому".

Про це повідомляє Bloomberg.

Коли Росія почала широкомасштабну війну проти України, постачання газу до Європи різко скоротилося. Були зірвані десятирічні контракти між європейськими енергокомпаніями та "Газпромом", що призвело до масштабної енергетичної кризи. Компанії як-от Eni (Італія), Engie (Франція), OMV (Австрія), RWE та Uniper (Німеччина) подали до арбітражу на мільярдні суми.

Втім, у той час, як більшість компаній досі чекають на рішення або не можуть їх виконати, Uniper використала нестандартну тактику — і отримала кілька судових рішень значно швидше за інших.

Уже влітку 2022 року юристи Uniper подали клопотання до суду в місті Вайден (Баварія), що поблизу чеського кордону — саме там надходив газ із РФ. Суд підтримав позов, після чого компанія вимагала авансом €5 млрд, щоб виконати рішення.

Вайденський суд відмовив у виплаті, але суд у Нюрнберзі згодом дозволив стягнення €3,65 млрд, потім ще €3,79 млрд, а на кінець 2022 року Uniper отримала третє рішення — на €576 млн. Загальна сума рішень склала близько €8 млрд.

Паралельно в арбітражі, який завершився лише у червні 2024 року, компанія виграла ще €13,5 млрд.

Унікальність ситуації в тому, що суди погодились із доводами Uniper про "невідкладну загрозу існуванню компанії", що дозволило обійти довгу арбітражну процедуру. Цим шляхом не змогли піти інші постачальники.

"Ви повинні довести, що маєте справу з надзвичайною ситуацією. Існування Uniper було під загрозою. Не кожен кредитор відповідає цим умовам", – пояснив адвокат Тіно Шнайдер із A&O Shearman (не залучений до справи).

У кінці 2023 року Uniper нарешті почала отримувати реальні гроші від боржників "Газпрому", хоча компанія не розкриває, які саме вимоги були використані для стягнення та які суми вдалося повернути.