Невідома сербська фірма знайшла мільярди на російську частку в єдиному НПЗ Сербії

Нещодавно створена сербська компанія запропонувала 2 мільярди євро, або 2,35 мільярда доларів, російським "Газпром нефти" і "Газпрому" за їхню сукупну частку в 56,1% у компанії NIS, яка управляє єдиним нафтопереробним заводом у Сербії.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву її власника Ранко Мімович.

Пропозиція від компанії Senator, яка була заснована минулого літа, кидає виклик угорській MOL, що також намагається придбати контрольний пакет NIS, яка з жовтня минулого року перебуває під санкціями США.

Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США запровадило санкції проти NIS у межах ширших заходів проти енергетичного сектору Росії через війну в Україні. Відомство вимагає відчуження часток у NIS, що належать її російським мажоритарним власникам — Газпром нефти та "Газпрому".

"Газпром нефть" заявила, що готує продаж своєї частки в NIS угорській MOL. "Газпром нефть" активно готує продаж своєї частки в NIS угорській компанії MOL. Наразі тривають необхідні корпоративні та регуляторні процедури. Компанія не веде жодних інших переговорів із цього питання", — йдеться в електронній заяві.

Senator заявила, що 30 жовтня почала процедури перед OFAC, щоб отримати ліцензію на придбання контрольної частки в NIS, і 4 листопада повідомила "Газпром нефть" про свої плани. На сайті OFAC зазначено, що запит "очікує управлінського розгляду".

"Газпром" володіє 11,3% у NIS, а "Газпром нефть" — 44,9%. Сербському уряду належать 29,9%, а решта перебуває у власності дрібних акціонерів і працівників.

19 січня MOL підписала угоду про купівлю сукупної частки Газпром нефти і Газпрому в NIS. OFAC дало російським компаніям строк до 22 травня, щоб завершити продаж. Сербія також хоче збільшити свою частку ще на 5%.

