На початку року російські компанії втратили 30% свого прибутку

Російський бізнест втратив близько 30% своїх прибутків на початку року

Сукупний прибуток російських компаній в січні знизився на близько 30% – різниця між прибутком компаній, що працюють в плюс, та втрат збиткових компаній становила усього 2 трлн рублів.

Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на дані "Росстату" за січень 2026 року.

Два трлн руб. – найнижчий показник різниці з травня 2025 року.

Кількість компаній, що працюють у плюс, за рік знизилася з 67,1% до 62%, а їхній прибуток зменшився на 16,6% (3,3 трлн руб.). Втрати тих, хто працює в мінус, також зросли на 16,1% і становили 1,3 трлн руб.

Зокрема вугільна галузь втратила 25 млрд руб. за січень. У 2025 році вугільні компанії РФ втратили 408 млрд руб, а у 2026 можуть втратити до 576 млрд руб.

Автопром, прибуток якого минулоріч знизився у п'ять разів, став збитковим. Прибутки сільського господарства знизилися на 32,9%, транспортної галузі – на 41%.

Прибутки лісової галузі впали у чотири рази.

Поштова галузь також залишається збитковою. Державний оператор "Почта России" закриває частину відділень, а уряд готує законопроєкт про його підтримку.

Деякі військові галузі також постраждали – виробництво електроніки втратило 19,4% прибутку, металургійних виробів (окрім машинобудування) – 29,1%.

Водночас комунальні компанії наростили свій прибуток завдяки сильним морозам. Енергетика заробила на 41,6% більше, ніж минулоріч, опаленння – на 19%. Прибутки водопостачання зросли у понад два рази.

Лише 23,7% представників російського середнього, малого та мікробізнесу впевнені, що продовжуватимуть свій бізнес. Причина – підвищення податків.