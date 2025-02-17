Президента Аргентини звинувачують у шахрайстві з просуванням криптовалют

Аргентинські адвокати подали до суду скаргу на президента Хав'єра Мілея, звинувативши його у шахрайстві через просування криптовалюти $LIBRA в соцмережах.

Про це пише Associated Press.

У п’ятницю Мілей опублікував у X допис про монету, заявивши, що вона допоможе фінансувати малий бізнес і стартапи. Але через кілька годин пост зник, а вартість криптовалюти обвалилася, спричинивши інвесторам збитки на мільйони доларів.

Адвокат Джонатан Бальдів'єзо, один із позивачів, заявив, що дії президента були частиною "незаконної схеми шахрайства". За його словами, Мілей сприяв операції, схожій на "висмикування килима" — коли криптовалюту розкручують, заманюючи інвесторів, а потім різко відмовляються від неї, знецінюючи актив.

Зв’язок Мілея з проєктом KIP Protocol підтверджує те, що його команда зустрічалася з розробниками монети в офісі президента. Проте в адміністрації заявили, що глава держави "не був залучений до створення криптовалюти" і видалив пост, щойно зрозумів ризики спекуляцій.

"Я не знав деталей проєкту. Коли отримав інформацію, вирішив не просувати його", — виправдався Мілей.

Водночас один із розробників, Хейден Марк Девіс, звинуватив президента у падінні криптовалюти. "Мілей і його команда раптово змінили свою позицію, видалили дописи і відкликали підтримку", — заявив він.

В повідомленні зазначають, що тепер суд має вирішити, чи буде відкрито кримінальне розслідування.

Нагадаємо:

Президент Аргентини Хав’єр Мілей прорекламував криптовалютний токен, призначений для підтримки місцевого бізнесу, але після хвилі обурення та підозр у шахрайстві видалив свій допис.