Повʼязана із Трампом компанія запускає платформу переказу валют за низькою комісією

Криптовалютний проєкт World Liberty Financial, підтриманий родиною президента США Дональда Трампа, заявив, що планує запустити нову платформу для обміну валюти та переказу коштів.

Про це повідомляє Reuters.

Компанія незабаром запустить платформу World Swap, повідомив співзасновник World Liberty Зак Фолкман аудиторії заходу Web 3 Consensus в Гонконзі.

"По всьому світу переміщується понад 7 трильйонів доларів з однієї валюти в іншу, і все це дуже сильно оподатковується діючими гравцями", — сказав він.

Криптофірма заявила, що хоче підключити користувачів безпосередньо до дебетових карток і банківських рахунків по всьому світу та здійснювати валютні перекази за комісією, яка, за її словами, буде "незначною частиною" комісій, що стягуються конкурентами.

World Liberty Markets — кредитна платформа World Liberty, яка була запущена чотири тижні тому в рамках кампанії за більш широке використання її стабільного коіну USD1 — зафіксувала 320 мільйонів доларів кредитів і понад 200 мільйонів доларів позик, сказав Фолкман.

World Liberty сприяла різкому збільшенню доходів сімейного бізнесу Трампа, відомого як Trump Organization, в тому числі від іноземних юридичних осіб, у першій половині минулого року, повідомило Reuters в жовтні.

Зростання криптовалютних ініціатив сім'ї Трампа в той час, як Трамп контролює криптовалютну політику США, становить конфлікт інтересів, заявили експерти з етики уряду. Білий дім заперечив існування будь-яких таких конфліктів.

Нагадаємо:

Американський новинний телеканал Newsmax, що належить Крістоферу Радді, другу президента США Дональда Трампа, уклав ліцензійну угоду про запуск мовлення в Україні.