Друг Трампа запустить філію свого правого телеканалу в Україні

Американський новинний телеканал Newsmax, що належить Крістоферу Радді, другу президента США Дональда Трампа, уклав ліцензійну угоду про запуск мовлення в Україні.

Про це йдеться на сайті компанії.

Newsmax є одним із улюблених каналів Трампа та одним із ключових правих медіа в США. У 2025 році у Newsmax повідомили про співпрацю з Trump Media and Technology Group, що займається розробкою соцмережі Трампа Truth Social.

Запуск Newsmax Ukraine очікується навесні 2026 року. Forbes повідомляє, що канал очолить Людмила Немиря, дружина депутата Верховної Ради від "Батьківщини" Георгія Немирі. До 2023 року вона була ведучою телеканалу Ukrlife, а зараз веде власний канал на YouTube.

Newsmax Ukraine працюватиме як повноцінна редакція, створюватиме новини, аналітичні та суспільно-політичні програми.

Нагадаємо:

Раніше американське медіа Washington Post через фінансові збитки звільнило понад 300 журналістів, закрило спортивний відділ, розділ міських новин та міжнародні редакції в Україні, Австралії та на Близькому Сході.