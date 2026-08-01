Росіяни розбомбили склад видавництва "Ранок" та КнигоЛенду в Харкові

Російські війська атакували склад, який використовувало видавництво "Ранок" і мережа книгарень "КнигоЛенд" у Харкові.

Про це повідомили генеральний директор "Ранку" Віктор Круглов і директор КнигоЛенду Ігор Зарудко.

Через удар по складу виникла пожежа та загорілися підручники видавництва "Ранок", зазначив Круглов.

Книжкове медіа "Читомо" пише, що на цьому складі також зберігали книжки видавництв, що входять до групи компаній RNK-Ranok: "Фабула", "Жорж", "Ще Одну Сторінку", Readberry, Korali books, Varvar та інші.

Знищені книги на складі після російської атаки

Через удар по складу КнигоЛенд тимчасово припинив приймати замовлення на сайті. Мережа використовувала цей склад для зберігання книжок та відправлення онлайн-замовлень.

Водночас офлайн-книгарні КнигоЛенду продовжують працювати.

Нагадаємо:

У 2025 році в Україні зареєстрували 117 нових компаній і ФОП із основним видом діяльності "58.11 Видання книг", що є найвищим показником за останні п'ять років.