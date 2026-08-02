Мадяр попереджає про "скрутні дні" через зупинку єдиної в Угорщині АЕС

В Угорщині очікують, що єдина АЕС країни зупиниться на тижні

Угорщині належить пережити п'ять критичних днів, заявив прем'єр-міністр Петер Мадяр, оскільки через зниження рівня води в Дунаї єдина в країні атомна електростанція змушена зупинитися вперше за понад чотири десятиліття.

Про це повідомляє Reuters.

Значна частина Європи страждає від тривалої спеки та посухи, що призводить до зниження рівня води в річках та викликає занепокоєння щодо водопостачання, річкового транспорту та виробництва електроенергії.

Угорська АЕС "Пакш" потужністю 2 гігавати, на якій працюють чотири реактори російського виробництва, у неділю працювала на рівні трохи більше 10 % від своєї загальної потужності після того, як рівень води в Дунаї, воду якого вона використовує як охолоджувач, впав до рекордно низького рівня.

Управління водних ресурсів прогнозувало, що рівень річки, яка тече з Німеччини до Чорного моря, найближчими днями знизиться ще більше.

"Попереду нас чекають найкритичніші п'ять днів. Завтра електростанція "Пакш" не вироблятиме електроенергію, тоді як попереду найспекотніші дні з температурою 40 градусів (за Цельсієм, 104 за Фаренгейтом)", — сказав Мадяр у відео на Facebook.

"Електромережа, наші комунальні служби та ми самі опинимося під величезним навантаженням", — додав Мадяр, який попередив, що АЕС "Пакш" може нк працювати протягом тижнів.

Зниження рівня води також порушило судноплавство та туризм в Угорщині й спричинило обмеження на використання води в понад 100 містах і селах, зокрема на околицях Будапешта, згідно з даними уряду.

Мадяр ще раз закликав підприємства, державні установи, органи місцевого самоврядування та домогосподарства суттєво скоротити або перенести споживання електроенергії на інші години під час вечірніх пікових навантажень з 17:00 до 22:00.

Він зазначив, що у неділю уряд вирішить, чи застосовувати з понеділка обов'язкові обмеження на споживання електроенергії для великих підприємств.

Ця криза може обійтися Угорщині в суму від 100 до 200 мільярдів форинтів (від 315 до 630 мільйонів доларів) через стрімке зростання цін на імпортну електроенергію, заявив у Facebook Марк Раднай, заступник голови партії "Тіса", до якої належить Мадяр.

Нагадаємо:

Згідно з новим аналізом, червнева спека в Європі призвела до зниження вартості врожаю зернових на понад 2 млрд євро – найбільше постраждали Франція та Угорщина.