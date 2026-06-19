Потоки нафти через Ормуз зросли, але нові умови Ірану тримають напругу

Поставки нафти через Ормузьку протоку в п'ятницю зросли після угоди США та Ірану про припинення вогню, але ринок стежить за умовами транзиту, які Тегеран встановив для проходу суден.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Щонайменше чотири танкери з нафтою, нафтопродуктами та скрапленим нафтовим газом увійшли в протоку й прямували до іракських портів у Перській затоці, свідчать дані MarineTraffic.

Японський нафтовий танкер вийшов із протоки після затримки через війну й попрямував до Японії. Окремо індійські супертанкери Desh Vibhor і Desh Vaibhav після кількох днів перебоїв почали рейси через Ормуз до Індії.

Вашингтон і Тегеран оприлюднили текст проміжної угоди, підписаної в середу для завершення конфлікту. Президент США Дональд Трамп водночас попередив, що може відновити атаки, якщо зобов'язання не виконуватимуться.

Читайте також: "Трамп програв цю війну". Мирна угода між США та Іраном не лишила сумнівів про переможця

Нагадаємо:

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки.

Президент США Дональд Трамп, віце-президент Венс та спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф дистанційно підписали угоду між США та Іраном.

Сполучені Штати та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння щодо припинення війни, і цей документ уже набрав чинності.

Танкер зі скрапленим газом Mraikh і порожній танкер для нафтопродуктів Ye Chi рано в четвер увійшли в Ормузьку протоку з Перської затоки після набрання чинності проміжною угодою між США та Іраном.

Угода між Іраном та США гарантує Ірану доходи від використання Ормузької протоки – країна почне брати збір з суден через 60 днів після підписання угоди.