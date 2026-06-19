Біля ключової нафтової артерії світу виявили міну

Пакистан повідомив про міну в районі Ормузької протоки й закликав судна проходити ділянку з особливою обережністю, попри оголошену угоду США та Ірану про нормалізацію судноплавства.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Міну зафіксували біля північно-західного краю півострова Мусандам — оманського ексклаву, що виступає в протоку, йдеться в повідомленні Національного гідрографічного офісу Пакистану.

Пакистан відповідає за координацію навігаційних попереджень у цьому районі. Раніше Об'єднаний центр морської інформації радив суднам, які планують пройти через Ормузьку протоку, використовувати маршрут біля узбережжя Оману, щоб уникнути мін.

Нагадаємо:

Іран обмежив прохід через Ормузьку протоку, заявивши, що судна не можуть її перетинати без його дозволу, а також повинні дотримуватися встановленого маршруту вздовж узбережжя Ірану.

Угода між Іраном та США гарантує Ірану доходи від використання Ормузької протоки – країна почне брати збір з суден через 60 днів після підписання угоди.