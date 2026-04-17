Apple показала найкраще зростання серед виробників смартфонів у Китаї

Поставки iPhone компанії Apple у Китаї зросли на 20% у першому кварталі, показали дані, і це стало найсильнішим зростанням серед великих виробників, попри загальне падіння ринку на тлі того, що подорожчання чипів пам'яті підвищило витрати.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Загальні поставки смартфонів на найбільшому у світі ринку смартфонів у січні-березні знизилися на 4% через перебої в ланцюгах постачання та різке зростання цін на чипи.

Однак телекомунікаційний гігант Huawei та Apple, два найбільші гравці на цьому ринку, пішли проти загальної тенденції, показавши зростання на 2% і 20% відповідно.

"Поки більшість конкурентів підвищують ціни, Apple вирізняється співвідношенням ціни та якості, адже китайські споживачі знають, що її продукція служить щонайменше три роки", — сказав старший аналітик Counterpoint Research Іван Лам.

За словами Лама, поставки Huawei зросли завдяки сильному попиту як у преміальному, так і в бюджетному сегментах, зокрема на серію Enjoy 90, що забезпечило компанії 20% ринку у кварталі.

Huawei зберегла перше місце, а Apple посіла друге з часткою 19%.

Виробники смартфонів у Китаї підвищили ціни на бюджетні моделі, щоб захистити маржу на тлі високої вартості чипів пам'яті

Нагадаємо:

