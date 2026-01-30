"Попит на iPhone був просто приголомшливим": продажі Apple зросли на 16%

Компанія Apple у четвер, 29 січня, повідомила про прибутки за перший фінансовий квартал, які перевершили очікування, а дохід зріс на 16% у річному обчисленні.

Про це повідомляє CNBC.

Акції компанії зросли більш ніж на 1% під час розширених торгів.

Керівник фінансового відділу Кеван Парекх заявив, що Apple очікує, що дохід цього кварталу зросте на 13–16% у річному вимір, що еквівалентно від 107,8 до 110,66 млрд доларів. Аналітики, опитані LSEG, очікували 104,84 млрд доларів.

Компанія повідомила про чистий прибуток у розмірі 42,1 млрд доларів, або 2,84 дол. на акцію, порівняно з 36,33 млрд доларів, або 2,40 долара на акцію за аналогічний період минулого року.

Загальний дохід від продажу iPhone зріс на 23% у річному обчисленні до 85,27 мільярда доларів, що компанія пояснила високими продажами моделей iPhone 17, випущених у вересні.

"Попит на iPhone був просто приголомшливим", – сказав генеральний директор Apple Тім Кук.

Кук повідомив, що Apple зараз має активну базу з 2,5 мільярда iPhone, Mac та інших пристроїв Apple, порівняно з 2,35 мільярдами, оголошеними в січні минулого року.

Apple показала особливо сильні результати в Китаї, включаючи Тайвань та Гонконг. Продажі в регіоні зросли на 38% протягом кварталу до 25,53 млрд доларів.

Кук сказав, що такі показники в регіоні були зумовлені високими продажами iPhone.

Торік повідомлялося, що смартфон iPhone 17 від Apple перевершив попередника iPhone 16 за обсягом продажів у Китаї та США.