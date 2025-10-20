Продажі IPhone 17 перевищили торішню модель на 14%

Смартфон iPhone 17 від Apple перевершив попередника iPhone 16 за обсягом продажів у Китаї та США.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дослідницьку компанію Counterpoint.

Нові моделі перевершили серію iPhone 16 на 14% за перші 10 днів продажів у Китаї та США, йдеться в звіті Counterpoint.

Продажі базової моделі iPhone 17 в Китаї майже подвоїлися порівняно з iPhone 16 за той самий період, а продажі моделі зросли на 31% на обох ринках.

"Базова модель iPhone 17 дуже приваблива для споживачів, оскільки пропонує чудове співвідношення ціни та якості.

Кращий чіп, покращений дисплей, більший обсяг базової пам'яті, оновлена селфі-камера — і все це за тією ж ціною, що й торішній iPhone 16", — зазначив у звіті старший аналітик Менмен Чжан.

Apple випустила серію iPhone 17 на світовий ринок, включаючи Китай, у вересні.

