Постачання нафтопродуктів з РФ знижуються: причина

Минулого тижня експорт нафтопродуктів з Росії дещо знизився через менші обсяги постачання дизельного пального, після того, як у листопаді він відновився, оскільки більше нафтопереробних установок повернулися з технічного обслуговування.

Про це пише Bloomberg.

Середні чотиритижневі потоки нафтопродуктів склали 2,25 млн барелів на добу за тиждень, що завершився 8 грудня. Це на 4,5% нижче рівня попереднього тижня.

Закінчення пікового осіннього технічного обслуговування на нафтопереробних заводах допомогло експорту палива досягти чотиримісячного максимуму в листопаді.

За останній тиждень відвантаження знизилися на тлі падіння потоків дизельного пального і сировини для нафтопереробних заводів. Цього місяця не було зафіксовано жодного відвантаження бензину, попри зняття заборони на експорт для виробників цього виду пального.

Після того, як Москва засекретила офіційні дані про видобуток нафти, експорт є ключовим способом для ринку оцінити обсяги видобутку російської нафти.

Експорт дизпалива і газойлів знизився до 695 тис барелів на добу, що майже вдвічі менше, ніж минулого тижня, коли обсяги зросли до максимуму з кінця січня. Середній чотиритижневий показник склав 938 тис барелів на добу.

Щотижневі поставки нафти скоротились майже на чверть до 484 тис барелів на добу, хоча обсяги поставок до Азії зросли. Експорт авіакеросину склав 75 тис барелів на добу, після того, як на попередньому тижні не було зафіксовано жодних обсягів.

Нагадаємо:

Постачання російської нафти зросли до найвищого рівня з початку липня, оскільки сезонний ремонт на нафтопереробних заводах стримував внутрішнє перероблення нафти.

Російська державна нафтова компанія "Роснефть" погодилася постачати майже 500 000 барелів на добу (б/д) нафти індійському приватному нафтопереробному заводу Reliance в рамках найбільшої в історії енергетичної угоди між двома країнами.