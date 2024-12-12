Поставки нефтепродуктов из РФ снижаются: причина

На прошлой неделе экспорт нефтепродуктов из России несколько снизился из-за меньших объемов поставок дизельного топлива, после того, как в ноябре он восстановился, поскольку больше нефтеперерабатывающих установок вернулись с технического обслуживания.

Об этом пишет Bloomberg.

Средние четырехнедельные потоки нефтепродуктов составили 2,25 млн баррелей в сутки за неделю, завершившуюся 8 декабря. Это на 4,5% ниже уровня предыдущей недели.

Окончание пикового осеннего технического обслуживания на нефтеперерабатывающих заводах помогло экспорту топлива достичь четырехмесячного максимума в ноябре.

За последнюю неделю отгрузки снизились на фоне падения потоков дизельного топлива и сырья для нефтеперерабатывающих заводов. В этом месяце не было зафиксировано ни одной отгрузки бензина, несмотря на снятие запрета на экспорт для производителей этого вида топлива.

После того, как Москва засекретила официальные данные о добыче нефти, экспорт является ключевым способом для рынка оценить объемы добычи российской нефти.

Экспорт дизтоплива и газойлей снизился до 695 тыс баррелей в сутки, что почти вдвое меньше, чем на прошлой неделе, когда объемы выросли до максимума с конца января. Средний четырехнедельный показатель составил 938 тыс баррелей в сутки.

Еженедельные поставки нефти сократились почти на четверть до 484 тыс баррелей в сутки, хотя объемы поставок в Азию выросли. Экспорт авиакеросина составил 75 тыс баррелей в сутки, после того, как на предыдущей неделе не было зафиксировано никаких объемов.

Напомним:

Поставки российской нефти выросли до самого высокого уровня с начала июля, поскольку сезонный ремонт на нефтеперерабатывающих заводах сдерживал внутреннюю переработку нефти.

Российская государственная нефтяная компания "Роснефть" согласилась поставлять почти 500 000 баррелей в сутки (б/с) нефти индийскому частному нефтеперерабатывающему заводу Reliance в рамках крупнейшей в истории энергетической сделки между двумя странами.