Британія оштрафувала "дочку" Apple за порушення санкцій проти РФ

Артур Крижний — 30 березня, 12:40
Британська влада повідомила, що наклала штраф у розмірі 516 тисяч доларів, на зареєстровану в Ірландії компанію Apple Distribution International Limited, дочірню структуру американського технологічного гіганта, за порушення санкцій проти Росії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У повідомленні уряду, оприлюдненому в понеділок, зазначено, що ADI без ліцензії надала кошти особі, включеній до санкційного списку, у межах двох платежів у 2022 році.

Мова йде про виплати розробнику Okko LLC, російській стримінговій платформі. OFSI встановило, що на момент цих виплат Okko повністю належала JSC New Opportunities, а ця компанія була вже під британськими санкціями.

Італійський антимонопольний орган (AGCM) повідомив у понеділок, що оштрафував американську технологічну компанію Apple та два її підрозділи на 98,6 мільйона євро за нібито зловживання своїм домінуючим становищем на ринку мобільних додатків.

Apple почала блокувати акаунти росіян через західні санкції
"Попит на iPhone був просто приголомшливим": продажі Apple зросли на 16%

