Британія оштрафувала "дочку" Apple за порушення санкцій проти РФ

Британська влада повідомила, що наклала штраф у розмірі 516 тисяч доларів, на зареєстровану в Ірландії компанію Apple Distribution International Limited, дочірню структуру американського технологічного гіганта, за порушення санкцій проти Росії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У повідомленні уряду, оприлюдненому в понеділок, зазначено, що ADI без ліцензії надала кошти особі, включеній до санкційного списку, у межах двох платежів у 2022 році.

Мова йде про виплати розробнику Okko LLC, російській стримінговій платформі. OFSI встановило, що на момент цих виплат Okko повністю належала JSC New Opportunities, а ця компанія була вже під британськими санкціями.

Нагадаємо:

Італійський антимонопольний орган (AGCM) повідомив у понеділок, що оштрафував американську технологічну компанію Apple та два її підрозділи на 98,6 мільйона євро за нібито зловживання своїм домінуючим становищем на ринку мобільних додатків.