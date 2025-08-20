Pop Mart прогнозирует более четырех миллиардов дохода в 2025 году и готовит запуск мини-Лабуба

Китайская компания Pop Mart, известная благодаря коллекционной игрушке Labubu, показала почти 400% рост прибыли и прогнозирует выручку более $4 млрд в 2025 году.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что компания активно выходит на рынки США и других регионов, а на этой неделе представит мини-Labubu как аксессуар для смартфонов.

Производитель культовых коллекционных игрушек, ожидает, что его годовой доход в 2025 году превысит 30 млрд юаней ($4,18 млрд). Об этом заявил генеральный директор Ван Нин, подчеркнув, что компания легко перевыполнит первоначальный прогноз в 20 млрд юаней ($2,78 млрд).

В первой половине 2025 года Pop Mart зафиксировал рекордную прибыль, выросшую почти на 400%, благодаря высокому спросу на игрушки в премиальных зарубежных сегментах. Наиболее популярным брендом стал сериал "The Monsters" с зубастым персонажем Labubu, который принес 4,81 млрд юаней ($669,9 млн) и составил почти 35% выручки компании.

Акции Pop Mart выросли на 230% с начала года, сделав компанию дороже таких гигантов, как Mattel и Sanrio. Ее капитализация превысила $50 млрд.

Руководство объявило о планах активной экспансии в США: сейчас Pop Mart имеет 40 магазинов, а до конца года откроет еще 10. Параллельно компания исследует возможности выхода в страны Ближнего Востока, Центральной Европы и Латинской Америки.

Особое внимание компания уделяет развитию культовой игрушки Labubu. Если раньше она была популярна как брелок для сумок, то теперь Pop Mart запускает мини-версию, которую можно будет прикрепить к смартфону.

Долгосрочно Pop Mart стремится создать собственную "Disney-империю" - с мультфильмами и тематическими парками с участием персонажей компании. Однако аналитики предупреждают, что несмотря на бум продаж, инвесторы могут недооценивать высокие бизнес-риски.

Читайте также: Лабубу-мания: почему китайская игрушка-монстр стала такой популярной

Напомним:

Китайский производитель коллекционных игрушек Pop Mart обогнал российский "Газпром" по рыночной стоимости.

Самый дорогой в мире производитель игрушек Pop Mart потерял почти 4 млрд долларов рыночной капитализации после критики со стороны газеты Коммунистической партии Китая People's Daily.