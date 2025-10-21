Лабубу-манія: Pop Mart наростила продажі на 250% за квартал

Китайський виробник іграшок Pop Mart International Group Ltd. продемонстрував зростання доходів на 250% завдяки попиту на нові ляльки Labubu.

Про це повідомляє Bloomberg.

При цьому на закордонних ринках продажі зросли на 370%, тоді як у Китаї збільшилися на 190%.

Продажі Pop Mart зросли з другої половини минулого року завдяки випуску мініляльок Labubu. Вони подобаються як знаменитостям, так і звичайним споживачам.

Західні ринки продовжували демонструвати швидше зростання продажів Pop Mart. Виручка в Америці зросла на 1270% у третьому кварталі. Продажі в Європі зросли на 740%, в Азійсько-тихоокеанському регіоні - на 170%-175%.

Компанія на початку цього року сподівалася досягти 20 мільярдів юанів ($2,8 мільярда) річного доходу. В серпні головний виконавчий директор Ван Нін заявив на конференції з питань прибутків, що навіть 30 мільярдів юанів буде достатньо легко досягти.

Побоювання щодо того, що бум на ляльок Labubu може охолонути, зупинили приголомшливе зростання акцій Pop Mart з моменту досягнення піку наприкінці серпня.

Нагадаємо:

У серпні китайська компанія Pop Mart повідомила про рекордне зростання фінансових показників у першому півріччі 2025 року.

Водночас вже у вересні повідомлялося, що охолодження ажіотажу навколо ляльок Labubu зупинило одне з найбільших зростань акцій у світі, втративши мільярди доларів з вартості Pop Mart, яка вивела іграшок на ринок.