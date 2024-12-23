Понад 100 автомобілів BMW класу люкс продали в Росію нелегально: розслідування

Німецький виробник автомобілів преміум- і люкс-класу BMW виявив порушення в експорті авто з філії в Ганновері, які призвели до поставок продукції в Росію.

Про це повідомляє Business Insider.

Зазначається, що понад 100 люксових автомобілів поставили покупцям із Росії, попри санкції.

Порушення виявили завдяки проведеному внутрішньому розслідуванню. Подальший нелегальний продаж транспортних засобів було зупинено.

"Крім того, BMW Group вирішила звільнити співробітників, які несуть за це найбільшу відповідальність", - заявили в компанії.

У BMW додають, що компанія вживає заходів для запобігання нелегальному експорту своєї продукції в Росію через третіх осіб і для повного дотримання міжнародних санкцій.