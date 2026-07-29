BMW слідом за Volkswagen планує скорочення 8 000 робочих місць

Німецький автогігант BMW AG пропонує тисячам своїх працівників у Німеччині добровільні компенсаційні пакети, оскільки автовиробник намагається оптимізувати свою структуру, щоб ефективніше конкурувати з китайськими суперниками.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами джерел Bloomberg, виробник очікує, що звільнення в Німеччині становитимуть більшу частину з приблизно 8 000 робочих місць, які компанія планує скоротити в усьому світі.

Пропозиція буде спрямована співробітникам, що працюють у сферах досліджень, розробки, планування та інших корпоративних підрозділах; працівники виробничих цехів не підпадають під цю програму.

У найближчі місяці BMW також планує оптимізувати керівний склад у рамках більш масштабних скорочень.

BMW та інші німецькі автовиробники різко скорочують витрати у відповідь на такі виклики, як падіння продажів у Китаї, мита США та високі виробничі витрати в Європі.

Volkswagen AG, якому належать бренди Audi та Porsche, наполягає на скороченні десятків тисяч працівників та зменшенні виробничих потужностей, щоб протистояти швидкозростаючим китайським конкурентам на чолі з компанією BYD Co.

Генеральний директор BMW Мілан Неделькович та керівники ради трудового колективу мають намір оголосити про програму добровільного скорочення штату під час загальних зборів персоналу в Німеччині в середу, додали джерела. Програма розпочнеться в жовтні і триватиме до 2027 року, зазначили вони.

Генеральний директор, який обійняв посаду в травні, реагує на різке падіння попиту в Китаї — найбільшому окремому ринку BMW.

Поєднання зростаючої конкуренції з боку місцевих виробників на чолі з BYD Co. — особливо в сегменті електромобілів — та кризи на ринку нерухомості тисне на всіх автовиробників у цій країні. Ці самі конкуренти зараз розширюють свою присутність у Європі.

BMW також відчуває тиск через наслідки війни на Близькому Сході та мита США. Нещодавно компанія вирішила відмовитися від участі в цьогорічному Паризькому автосалоні, переглядаючи свої пріоритети.

Скорочення робочих місць у німецькому автосекторі — це дорогий процес, оскільки гарантії для працівників зазвичай унеможливлюють звільнення, тому компаніям доводиться пропонувати щедрі компенсаційні пакети для скорочення чисельності персоналу.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністра німецької землі Нижня Саксонія, який є одним із основних акціонерів Volkswagen, заявив, що компанія могла б зберегти робочі місця в Німеччині, якби виробляла там автомобільні моделі, які наразі розробляє в Китаї.