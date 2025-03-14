BMW прогнозує втрату мільярда євро прибутку через торгові війни у світі

BMW попередила, що глобальна тарифна війна коштуватиме компанії один мільярд євро цього року.

Про це пише Financial Times.

Виробник Mini та Rolls-Royce зазнав 36% падіння прибутків у 2024 році, а у 2025 році не очікує покращення.

Через нові мита на імпорт електромобілів з Китаю до ЄС, постачання з Мексики до США та американські обмеження на алюміній маржа BMW може зменшитися на 1%.

Генеральний директор BMW Олівер Зіпсе наголосив, що тарифи вдарили по виробництву: "Ми сподіваємося, що незабаром всі помітять, що в такій ситуації немає переможців".

Найбільший завод BMW у США, розташований у Південній Кароліні, торік експортував авто на 10 млрд євро. Водночас 56% автомобілів, вироблених у Німеччині, були продані за межі ЄС.

Акції BMW за останній рік втратили понад 20% вартості, а після оголошення про фінансові втрати впали ще на 2%.

Нагадаємо:

Німецькі автовиробники BMW AG і Mercedes-Benz Group AG перетасовують свої керівні команди, зіткнувшись з сильною конкуренцією в Китаї і слабким попитом на електромобілі в Європі.