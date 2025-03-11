Польща та Словаччина інвестують у проєкти розвитку Карпатського регіону

Польща та Словаччина допомагатимуть Україні втілювати проєкти відновлення та розвивати Карпатський регіон.

Про це повідомляє Мінрозвитку.

Ініціатива спрямована на розвиток стратегічного партнерства Словаччини, Польщі та України у відновленні, а також регіональній інтеграції та економічному розвитку Карпатського регіону:

Закарпатської та Львівської областей,

Кошицького та Пряшівського самоврядних країв (Словаччина),

Підкарпатського воєводства (Польща).

Основні напрями діяльності ініціативи - розвиток та модернізація транспортних коридорів, що з'єднують три країни, створення та підтримка економічних зон для залучення інвестицій, реалізація проєктів, спрямованих на задоволення нагальних потреб громад в Україні, постраждалих від російської агресії (у сферах забезпечення житлом, охорони здоров’я, освіти), підтримка культурних зв'язків та освітніх програм.

Діяльність Карпатської ініціативи здійснюватиметься з використанням фондів ЄС та інших міжнародних фінансових механізмів, а також інвестицій приватного сектору.

Проєкт Карпатська ініціатива започаткований за пропозицією Словаччини. Про її створення було анонсовано у листопаді 2024 року.

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