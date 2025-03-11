Польша и Словакия инвестируют в проекты развития Карпатского региона

Польша и Словакия будут помогать Украине воплощать проекты восстановления и развивать Карпатский регион.

Об этом сообщает Минразвития.

Инициатива направлена на развитие стратегического партнерства Словакии, Польши и Украины в восстановлении, а также региональной интеграции и экономическом развитии Карпатского региона:

Закарпатской и Львовской областей,

Кошицкого и Прешовского самоуправляющихся краев (Словакия),

Подкарпатского воеводства (Польша).

Основные направления деятельности инициативы - развитие и модернизация транспортных коридоров, соединяющих три страны, создание и поддержка экономических зон для привлечения инвестиций, реализация проектов, направленных на удовлетворение насущных потребностей общин в Украине, пострадавших от российской агрессии (в сферах обеспечения жильем, здравоохранения, образования), поддержка культурных связей и образовательных программ.

Деятельность Карпатской инициативы будет осуществляться с использованием фондов ЕС и других международных финансовых механизмов, а также инвестиций частного сектора.

Проект Карпатская инициатива основан по предложению Словакии. О ее создании было анонсировано в ноябре 2024 года.

Напомним:

Руководящий совет Ukraine Investment Framework (инвестиционный механизм Евросоюза) объявил конкурс заявок для операций по опосредованному кредитованию микро-, малых и средних предприятий в Украине через банки.