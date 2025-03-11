Польша и Словакия инвестируют в проекты развития Карпатского региона
Польша и Словакия будут помогать Украине воплощать проекты восстановления и развивать Карпатский регион.
Об этом сообщает Минразвития.
Инициатива направлена на развитие стратегического партнерства Словакии, Польши и Украины в восстановлении, а также региональной интеграции и экономическом развитии Карпатского региона:
- Закарпатской и Львовской областей,
- Кошицкого и Прешовского самоуправляющихся краев (Словакия),
- Подкарпатского воеводства (Польша).
Основные направления деятельности инициативы - развитие и модернизация транспортных коридоров, соединяющих три страны, создание и поддержка экономических зон для привлечения инвестиций, реализация проектов, направленных на удовлетворение насущных потребностей общин в Украине, пострадавших от российской агрессии (в сферах обеспечения жильем, здравоохранения, образования), поддержка культурных связей и образовательных программ.
Деятельность Карпатской инициативы будет осуществляться с использованием фондов ЕС и других международных финансовых механизмов, а также инвестиций частного сектора.
Проект Карпатская инициатива основан по предложению Словакии. О ее создании было анонсировано в ноябре 2024 года.
Напомним:
Руководящий совет Ukraine Investment Framework (инвестиционный механизм Евросоюза) объявил конкурс заявок для операций по опосредованному кредитованию микро-, малых и средних предприятий в Украине через банки.