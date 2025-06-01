Експорт Південної Кореї падає через мита на поставки до США та Китаю

Експорт Південної Кореї в травні впав вперше за чотири місяці, оскільки поставки до США та Китаю скоротилися через глобальний торговельний конфлікт, спричинений введенням президентом США Дональдом Трампом широких мит.

Про це повідомляє Reuters.

Південна Корея є четвертою економікою Азії, її вважають ранньою індикаторкою світової торгівлі. Експорт Південної Кореї знизився на 1,3% порівняно з травнем минулого року до 57,27 млрд доларів.

«Зниження експорту до США і Китаю, двох найбільших ринків, свідчить про те, що митні заходи США впливають на світову економіку, а також на наш експорт», - заявив міністр промисловості і торгівлі Південної Кореї Ан Дук-геун.

Це перше зниження експорту з січня після зростання, яке було викликане тим, що високі продажі мікросхем компенсували тиск з боку митних загроз Трампа.

Травневе зниження було меншим, ніж прогнозоване в опитуванні економістів Reuters. З урахуванням робочих днів експорт фактично зріс на 1,0%.

Нагадаємо:

Світові компанії вже зазнали щонайменше 34 млрд дол збитків через торгову політику президента США Дональда Трампа.

Цю цифру підраховано на основі звітності 32 компаній з індексу S&P 500, трьох — з європейського STOXX 600 і 21 — з японського Nikkei 225. Економісти припускають, що реальні втрати значно більші, ніж офіційно оприлюднені.