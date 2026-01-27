Південна Корея виправдовується перед США після оголошення Трампом підвищення мита

Південна Корея поспішила запевнити США, що вона залишається відданою виконанню торговельної угоди після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що підвищить мита на автомобілі та інші імпортні товари з Кореї, звинувативши її у затримці з введенням в дію угоди, укладеної минулого року.

Про це повідомляє Reuters.

У понеділок Трамп заявив, що Південна Корея не ухвалила у найкоротші терміни угоду, яку він уклав з президентом Лі Чже Мюном про здійснення значних інвестицій в американські бізнес-проекти в обмін на зниження мит, що порушує домовленість.

Для Південної Кореї це рішення Трампа стало несподіванкою.

"Президент Лі і я досягли великої угоди для обох країн 30 липня 2025 року, і ми підтвердили ці умови під час мого візиту до Кореї 29 жовтня 2025 року", – написав Трамп у соціальних мережах.

Трамп заявив, що законодавчий орган Південної Кореї не затвердив угоду, і в результаті: "Цим я підвищую південнокорейські мита на автомобілі, деревину, фармацевтичні препарати та всі інші взаємні мита з 15% до 25%".

Нагадаємо:

У вересні 2025 року агентство Reuters повідомляло, що Південна Корея не може виплатити 350 мільярдів доларів авансом в якості інвестицій у Сполучені Штати, як запропонував Дональд Трамп в рамках угоди про зниження мит, і шукає альтернативне рішення.