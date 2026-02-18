Російський фондовий ринок втратив третину капіталізації після доручення Путіна подвоїти її

Правитель Кремля Путін у травні 2024 року, після чергового "переобрання", вимагав збільшити капіталізацію російського фондового ринку до 2030 року удвічі з 33% до 66% ВВП. З того часу вона знизилася приблизно на третину, а з початку повномасштабної війни вже удвічі.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на підрахунки російського агентства "Експерт РА".

На кінець 2025 року капіталізація становила приблизно 50 трлн руб., або 23% ВВП. Перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у 2021 році, російські компанії, що торгуються на біржах, за оцінкою агентства, коштували 62,8 трлн руб., а їхнє відношення до ВВП було вдвічі більшим, ніж зараз – 47%.

Як пише видання, наразі для виконання поставленої Путіним "національної мети" капіталізацію треба вже не подвоїти, а потроїти. Вона могла б зрости за рахунок зростання котирувань акцій або розміщення нових паперів (IPO). Але жоден з цих способів в теперішніх умовах не працює.

Ринок залишився без іноземних інвесторів, а внутрішніх ресурсів недостатньо, зазначає "Експерт РА". До 2022 року близько 60% обороту торгів забезпечували інституційні інвестори, в основному іноземні, а їхній вихід з РФ створив "вакуум ліквідності".

Його заповнили російські роздрібні інвестори, але це не розв'язало проблему, пише агентство: "Зміна бази інвесторів зробила ринок масовим за кількістю учасників, але обмеженим за обсягом капіталу".

