Петиція зупинила обвал акцій в Південній Кореї

Південнокорейські акції зросли найбільше в Азії після того, як петиція поставила під сумнів податкові плани влади.

Про це пише Bloomberg.

Фондовий індекс Kospi у понеділок зріс на 1,1%, ставши лідером серед азійських ринків. Різке зростання сталося після того, як петиція проти запровадження нового податку на приріст капіталу зібрала понад 120 тис підписів. Правляча партія вже заявила про можливість перегляду ініціативи.

Минулої п’ятниці Kospi впав на 3,9%, показавши найбільше зниження з квітня. Це поставило під загрозу плани президента Лі Чже Мюна щодо активізації ринку. Уряд планував знизити поріг оподаткування з 5 млрд вон до 1 млрд (722 тис доларів), а також підвищити ставки корпоративного податку та податку на операції з акціями.

Інвестори негативно сприйняли ініціативу, вважаючи її зрадою передвиборчих обіцянок Лі. "Довіра інвесторів була порушена", – сказав стратег Hyundai Motor Securities Кім Дже Сун. Петиція вже спрямована до парламентського комітету.

Попри можливість змін, аналітики застерігають, що ситуація вже створила нестабільність на ринку. "Невизначеність навколо податку суперечить програмі Korea Up", – йдеться в записці Citigroup. Рейтинг акцій країн Азії, що розвиваються, був знижений до нейтрального.