Пентагон: Адміністрація Байдена не встигла витратити майже $4 млрд на допомогу Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена не встигла витратити майже 4 млрд доларів з пакету підтримки України, ухваленого Конгресом у квітні.

Джерело: заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх на пресбрифінгу, цитує "Укрінформ"

Деталі: Білий дім не витратив усієї суми з пакету підтримки України та передасть адміністрації обраного президента США Дональда Трампа майже $4 млрд, які можна буде використати за статтею президентських повноважень (PDA).

Пряма мова Сінгх: "Отже, сума буде трохи менша за $4 мільярдів доларів, що залишатимуться на статті (допомоги за президентськими повноваженнями – ред.), і які наступна адміністрація зможе використати для України".

Деталі: Таким чином вона відповіла на запитання журналістів щодо залишку на рахунках для України після виділення Сполученими Штатами останнього пакету військової допомоги цього тижня.

Що передувало: 30 грудня США оголосили про пакет оборонної допомоги Україні обсягом майже $2,5 млрд.

Глава Пентагону Ллойд Остін під час засідання на американській авіабазі в німецькому місті Рамштайн 9 січня оголосив про виділення пакета військової допомоги Україні на суму $500 мільйонів.

Українська правда