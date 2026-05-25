АМКУ дозволив Paramount купити Warner Bros

Антимонопольний комітет України надав компанії Paramount Skydance Corporation дозвіл на опосередковане набуття контролю над Warner Bros. Discovery.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Рішення АМКУ ухвалили 21 травня.

"Надано дозвіл компанії Paramount Skydance Corporation на опосередковане набуття через компанію "Prince Sub Inc." (м. Вілмінгтон, штат Делавер, Сполучені штати Америки) контролю над компанією "Warner Bros. Discovery, Inc", - йдеться у повідомленні.

Ще 27 лютого стало відомо, що Netflix відмовився від своєї пропозиції купити Warner Bros Discovery, відкривши шлях Paramount Skydance до перемоги в багатомісячній боротьбі за одну з найвідоміших студій Голлівуду — в угоді приблизно на 111 млрд доларів.

Нагадаємо:

Netflix оголосила про плани купити WB 5 грудня 2025 року.

В січні 2026 року Paramount хотіла завадити злиттю WB та Netflix, але Netflix підвищила свою пропозицію та зробила її готівковою, аби "перебити" пропозицію Paramount.

Також кінотеатри ЄС попереджали, що поглинання Warner Bros. компанією Netflix або Paramount загрожує завдати шкоди їхній галузі, а обидві основні партії США критикували можливе злиття WB та Netflix.