Ozon оцінив збитки від атак дронів у 30 мільярдів рублів, прибуток впав утричі

Збитки російського маркетплейса Ozon внаслідок атак БПЛА по складах у третьому кварталі становили 30,1 млрд рублів.

Про це йдеться у фінансовій звітності компанії за третій квартал 2026 року.

З серпня пожежі внаслідок атак БПЛА було зафіксовано на 11 об'єктах Ozon.

Частина товарів та інших активів на постраждалих об'єктах була застрахована, але розмір компенсації поки що невідомий – Ozon продовжує переговори зі страховими компаніями, пише російське медіа The Bell.

Крім того, Ozon завершив третій квартал із чистим прибутком у 3,7 млрд рублів проти 10,1 млрд рублів у другому. Виторг за той самий період зріс із 334,2 млрд до 421,2 млрд рублів (у річному вимірі — у 1,6 раза), проте збитки від атак дронів виключені з цього розрахунку.

Виторг фінтех-сегмента компанії зросла на 57% р/р, до 85,2 млрд рублів.

Нагадаємо:

На тлі масованих ударів по великих складських об'єктах у Росії, які призвели до багатомільярдних збитків найбільших маркетплейсів, тамтешні страховики різко підвищили ціни на страхові поліси.

У серпні після хвилі атак по складах Ozon котирування акцій компанії на Московській біржі знизилися на 12,7%, до позначки у 2600 рублів.