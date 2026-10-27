У листопаді експорт російської нафти через Чорноморські порти

За прогнозами, наступного місяця експорт сирої нафти з російських портів Балтійського та Чорного морів скоротиться.

Про це повідомляє Reuters.

Це станеться на тлі того, що російські нафтопереробні заводи планують збільшити обсяги виробництва після завершення технічного обслуговування та випускати більше дизельного палива, щоб задовольнити вимоги угоди, укладеної цього місяця між Вашингтоном і Москвою.

Експорт російської нафти морським транспортом, включаючи транзит казахстанської нафти через російську трубопровідну систему, у листопаді може скоротитися приблизно на 0,1–0,2 млн барелів на добу (б/д) порівняно з попереднім місяцем, додали трейдери, посилаючись на попередні плани відвантаження.

Російські нафтопереробні заводи збільшили обсяги переробки та випуску дизельного палива у другій половині місяця після того, як уряд надав експортерам квоти на експорт дизельного палива, який був заборонений на початку цього року через дефіцит палива, а США оголосили про пом'якшення санкцій щодо експорту російського палива.

За словами трейдерів, у листопаді очікується збереження невизначеності щодо поставок, і плани можуть бути переглянуті, оскільки атаки України на російські об'єкти енергетичного сектору можуть змінити ситуацію.

Нагадаємо:

За минулий тиждень вартість експорту російської нафти морем досягла 2,76 млрд доларів, що стало найвищим показником за час війни РФ проти України.