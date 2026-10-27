Тижневий експорт нафти приніс Росії рекордну суму від початку війни

За минулий тиждень вартість експорту російської нафти морем досягла 2,76 млрд доларів, що стало найвищим показником за час війни РФ проти України.

Про це пише Bloomberg.

Вартість експорту російської нафти морем зросла приблизно на 430 млн доларів — до 2,76 млрд доларів, що стало найвищим показником за час війни, говориться у публікації.

Зниження цін на російську нафту сорту Urals було компенсовували різким збільшенням обсягів поставок, а також зростанням вартості російської нафти сорту ESPO.

Згідно з даними відстеження суден і галузевими звітами, за тиждень, який завершився 25 жовтня, близько 37 танкерів завантажили 26,93 млн барелів російської сирої нафти, пише агентство.

Тижнем раніше цей показник становив 21,87 млн ​​барелів, які були завантажені на 31 танкер.

При цьому Росія відвантажила найменший обсяг нафти за понад місяць, незважаючи на те, що робота її головного балтійського порту швидко відновилася після попередньої зупинки, зауважує агентство.

За чотири тижні, що минули до 25 жовтня, обсяги експорту нафти знизилися до 3,55 млн барелів на добу. Це на 30 тисяч барелів на добу менше, ніж за період до 18 жовтня, і є найнижчим показником за п'ять тижнів.

Найбільшими покупцями російської сирої нафти залишаються Китай та Індія. Однак не завжди вдається визначити кінцевий пункт призначення окремих партій вантажу, доки судна не подолають значну частину свого шляху.

Через це в даних щодо багатьох нещодавніх відвантажень на танкерах вказані лише проміжні пункти призначення, зауважує Bloomberg.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що доходи Росії від енергетики цього року знизилися на 17%, незважаючи на те, що ціна на нафту досягла найвищого рівня за останні понад десять років.

Раніше повідомлялося, росіяни збільшують виробництво дизелю в жовтні після того, як держава надала їм експортні квоти в рамках угоди про постачання між Кремлем та США.

Після цього Росія також почала відновлювати постачання дизелю до Туреччини та Бразилії.