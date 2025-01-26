Остання спроба оживити ринок акцій: Китай збільшує індексні інвестиції

Китай оголосив про нові заходи зі сприяння розвитку індексних інвестиційних продуктів, що є останнім кроком для підтримки хворого ринку акцій в умовах турбулентного зовнішнього економічного середовища.

Про це повідомляє Bloomberg.

Уряд прагне досягти значного збільшення масштабу і частки індексних інвестицій на ринку капіталу за допомогою зусиль протягом певного періоду часу, йдеться в заяві Комісії з регулювання ринку цінних паперів Китаю, опублікованій на її веб-сайті в неділю.

Регулятор поставив за мету посилити функцію розподілу активів індексних фондів і забезпечити більш зручні канали для виходу на ринок середньострокових і довгострокових фондів.

CSRC також намагатиметься залучити іноземні фонди до інвестування в ринок деномінованих в юанях А-акцій через біржові фонди та активно сприятиме розвитку біржових фондів акцій та облігацій. Наглядовий орган фондового ринку також пообіцяв знизити витрати індексних фондів і звільнити їх від плати за маркет-мейкерство.

В останні місяці китайські акції перебувають під тиском на тлі побоювань щодо тривалого економічного спаду та загрози підвищення тарифів з боку президента США Дональда Трампа. Трейдери дедалі більше розчаровуються у спробах Пекіна стимулювати економіку і ставлять під сумнів ефективність запроваджених дотепер заходів.