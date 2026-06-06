SpaceX може вийти на біржу гігантом, але залишитися поза S&P 500

SpaceX та інші великі кандидати на IPO можуть роками чекати на включення до S&P 500 після того, як S&P Dow Jones Indices відмовилася пом'якшити вимогу щодо прибутковості.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Індексний комітет залишив чинним правило, за яким компанія має показати позитивний чистий прибуток за останній рік, зокрема за останній квартал. За прогнозами Evercore ISI, SpaceX може вийти на річний чистий прибуток не раніше 2027 року, тому її включення до S&P 500 може відкластися до 2028-го.

SpaceX готується почати торги 12 червня й орієнтується на оцінку $1,8 трлн. Це зробило б компанію дорожчою за всі компанії S&P 500, крім шести, і більшою за Tesla Ілона Маска.

Водночас SpaceX може швидше потрапити до інших індексів. Nasdaq змінила правила для Nasdaq 100, скоротивши мінімальний період торгів після IPO до 15 днів, а FTSE Russell — до п'яти торгових днів.

Довідка. S&P 500 - головний біржовий індекс США, куди входять найбільші публічні компанії країни.

Нагадаємо:

SpaceX запустила оновлений Starship і повернула його на Землю неушкодженим під час успішного випробування ракети, яка має стати основою первинного розміщення акцій на 1,75 трлн, а колись — і амбіцій Ілона Маска дістатися Марса.

SpaceX, компанія Ілона Маска, що займається ракетами та супутниками, планує залучити щонайменше 75 млрд доларів у рамках рекордного первинного публічного розміщення акцій, після попередніх зустрічей з інвесторами компанія зазначила, що прагне досягти оцінки в 1,75 трлн доларів.