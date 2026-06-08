Велика Британія створить національний “супер-компʼютер” за 750 мільйонів фунтів

У понеділок Велика Британія оприлюднила новий план вартістю 1,47 мільярдів доларів щодо розбудови власних обчислювальних потужностей у сфері штучного інтелекту, що включає створення нового національного суперкомп'ютера та фінансування вітчизняних компаній-виробників мікросхем.

Про це повідомляє Reuters.

Ця стратегія ґрунтується на зобов'язанні у розмірі 400 млн фунтів стерлінгів, оголошеному прем'єр-міністром Кіром Стармером на London Tech Week раніше в понеділок, щодо закупівлі спеціалізованих чипів для штучного інтелекту, що є частиною ширших зусиль з метою зміцнення суверенних обчислювальних потужностей країни.

Національний суперкомп'ютер для штучного інтелекту вартістю 750 млн фунтів стерлінгів буде введено в експлуатацію у 2030 році. Він використовуватиме змішану систему мікросхем, що поєднує перевірені процесори та процесори нового покоління.

400 млн фунтів стерлінгів з бюджету суперкомп'ютера підуть на мікросхеми нового покоління, зокрема 150 млн фунтів стерлінгів – на мікросхеми для інференції, які планується придбати цього літа у британських компаній.

Фонд, очолюваний американською венчурною компанією Playground Global та підтриманий сумою до 150 мільйонів фунтів стерлінгів від British Business Bank, інвестуватиме в британські компанії, що виробляють апаратне забезпечення для штучного інтелекту.

Програма інновацій у сфері апаратного забезпечення штучного інтелекту на суму 120 мільйонів фунтів стерлінгів фінансуватиме британські компанії для проектування, розробки та тестування нових мікросхем.

Нагадаємо:

Велика Британія почала використовувати військову супутникову мережу Starshield від SpaceX, ставши однією з перших країн за межами США, яка впровадила орієнтовану на урядові потреби версію Starlink, розроблену Ілоном Маском.