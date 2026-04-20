У роботі AI-моделей стався глобальний збій

Користувачі в кількох країнах повідомили про збій у роботі AI-моделей - Gemini, Claude, Copilot, ChatGPT.

Про це свідчать дані Downdetector, який відстежує перебої в роботі сервісів.

Звіти користувачів свідчать про проблеми з OpenAI, зазначено на сайті.

Більшість користувачів, які повідомили про проблеми на Downdetector, зазначили, що у них виникли проблеми з ChatGPT.

Downdetector, збираючи звіти про стан з різних джерел, повідомив, що станом на 7:41 за тихоокеанським часом про проблеми з платформою повідомили понад 2000 користувачів у різних країнах.

"ChatGPT, чат-бот на базі штучного інтелекту, розроблений компанією OpenAI, перестав працювати для тисяч користувачів по всьому світу; компанія підтвердила, що розслідує проблему, яка зачепила як сам чат-бот, так і платформу Codex", - пише Openthemagazine.com.

Перебої були особливо відчутними у Великій Британії, де близько 20:00 за індійським стандартним часом було зареєстровано понад 7 600 повідомлень про проблеми, говориться у повідомленні.

У США та Індії приблизно в той самий час було зареєстровано понад 1 700 повідомлень у кожній країні.

На офіційній сторінці стану OpenAI ці збої пояснюються "зниженням продуктивності", причому проблеми зачіпають майже всі основні функції платформи — від входу в систему та звичайних розмов до голосового режиму.

На сторінці Google AI Studio міститься інформація, що "API Gemini має проблеми з обробкою нещодавно створених ключів".



У грудні користувачі по всьому світу повідомили про збої в роботі сервісів Cloudflare, що викликало хвилю обурення і скарг у соцмережі X.

До того 18 листопада стався глобальний збій у компанії Cloudflare, який спричинив проблеми з доступом до п'ятої частини веб-трафіку.

ШІ-гігант OpenAI планує витратити до 2030 року близько 600 мільярдів доларів на обчислення, повідомив Reuters у п'ятницю джерело, знайоме з ситуацією, оскільки виробник ChatGPT готує грунт для IPO, яке може оцінити компанію в 1 трильйон доларів.

Компанія OpenAI, розробник ChatGPT, призупиняє реалізацію свого головного проєкту з будівництва дата-центру у Великій Британії через несприятливі регуляторні умови та високі витрати на енергоносії.