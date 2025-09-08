"Серйозний удар": австрійська нафтогазова компанія планує масштабне скорочення

Австрійська нафтогазова та хімічна група OMV оголосила про намір скоротити 2 тис. зі своїх 23 тис. працівників у різних країнах.

Про це повідомляє профільне видання enkorr.ua з посиланням на дані агентства Reuters.

У OMV пояснили, що можуть бути потрібні коригування для забезпечення "конкурентоспроможності групи" і не виключили запровадження кадрових заходів.

Деталі плану мають бути оприлюднені після завершення внутрішніх консультацій.

За інформацією профспілок, найбільше скорочень очікується в румунській дочірній компанії Petrom, а також на нафтопереробному заводі (НПЗ) OMV у південній Німеччині й на підприємствах у Словаччині.

Водночас хімічна дочірня компанія Borealis, яка об’єднується з хімічним бізнесом Національної нафтової компанії Абу-Дабі (ADNOC) — основного акціонера OMV — не потрапить під скорочення.

В Австрії планується скасування близько 400 посад із загальної кількості 5 400. Профспілка GPA назвала ці плани "серйозним ударом" по австрійській економіці й попередила, що у разі відсутності справедливої пропозиції для звільнених працівників можливі страйки.

"Можливе звільнення висококваліфікованих працівників є великою втратою для австрійської промисловості", — заявили у профспілці.

Нагадаємо:

