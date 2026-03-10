Нафтогігант США почав вивозити персонал з Близького Сходу

Приватний нафтогігант зі США Exxon Mobil евакуював з Близького Сходу працівників, без яких можна обійтися.

Про це повідомив гендиректор компанії Даррен Вудс в інтерв'ю Reuters у вівторок.

За його словами, частину операцій скоротили, щоб управляти рівнями запасів на тлі ускладненого руху через Ормузьку протоку.

Exxon є міноритарним партнером у нафтових проєктах в ОАЕ, Катарі та Саудівській Аравії.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається зняти нафтові санкції "проти деяких країн", щоб знизити світові ціни на нафту, які злетіли через війну проти Ірану і блокування Ормузької протоки.

Ключові виробники нафти на Близькому Сході продовжують скорочувати видобуток, оскільки важлива водний шлях Ормузька протока залишається практично заблокованою, що посилює хаос на енергетичних ринках.

Гендиректор державної енергокомпанії Saudi Aramco Амін Нассер попередив про "катастрофічні наслідки" для світової економіки, якщо війна між США та Іраном затягнеться.

Державна нафтова компанія Абу-Дабі ADNOC зупинила нафтопереробний завод Ruwais через пожежу, яку спричини удар дрона Ірана.