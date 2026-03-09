Вартість новобудов не змінилась, вторинка частково дорожчає: які зміни на ринку житла

В Україні ціни на нове житло у лютому здебільшого тримались на тому ж рівні, що у січні з невеликими коливаннями в межах кількох відсотків.

Про це йдеться в дослідженні від DIM.RIA.

Зазначається, що найбільше зростання ціни зафіксовано у Закарпатській області — +8%. Київ залишається лідером за ціною: середня вартість квадратного метра у лютому становила $1 426/м² (+0,5% у порівнянні з січнем). Найпомітніше зменшення ціни за місяць спостерігається у Запорізькій області — падіння на 3,5%.

Водночас попит на новобудови серед українців у лютому зростав практично по всій країні. Найпомітніше зростання — у Житомирській (+38%), Закарпатській (+22%) та Тернопільській (+21%) областях. Падіння попиту відбулось у деяких прифронтових регіонах: Сумській (-15%), Запорізькій (-8%) та Харківській (-3%) областях.

Згідно з аналітикою, у лютому кількість оголошень про продаж нерухомості на вторинному ринку зросла майже у всіх областях. Найбільше нових оголошень з'явилося у Києві (+15%), Львівській (+11%), Чернігівській (+8%) та Чернівецькій (+7%) областях. Зменшилась кількість пропозицій у Кіровоградській (-3%), Житомирській (-1%), Полтавській (-1%) та Сумській (-1%) областях.

За даними DIM.RIA, ситуація з цінами на вторинне житло відрізняється у залежності від регіону України. У лютому найвищі темпи зростання цін зафіксовано у Сумській (+21%), Тернопільській (+12%) та Черкаській (+11%) областях. В інших регіонах ціни здебільшого залишились такими ж, як у січні.

Найнижча середня ціна за однокімнатну квартиру фіксується у Запорізькій області — $16 тис. Найдорожче житло у Києві: середня вартість у лютому становить $89 тис., свідчить аналітика.

Зазначається, якщо аналізувати столицю детальніше: найдорожчим залишається Печерський район, де однокімнатна квартира в середньому коштує $180 тис., а найбюджетнішим — Деснянський, де середня вартість у лютому становила $49,5 тис.

Згідно з дослідженням, у лютому попит на вторинне житло продовжує зростати по всій території України. Найпомітніше — у Чернігівській (+28%), Житомирській (+17%), Київській (+16%), Черкаській (+16%) та Миколаївській (+16%) областях.

Найбільший розрив між кількістю пропозицій та попитом у Тернопільській області: у середньому на 1 оголошення припадає 4,4 шукачів.

Нагадаємо:

В Україні в січні вартість за квадратний метр у новобудовах відрізняється залежно від регіону: динаміка коливань у порівнянні з попереднім місяцем — у межах 1-3% в середньому.