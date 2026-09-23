Трамп погрожує обмежити експорт дизпального

Президент США Дональд Трамп задумався над обмеженням експорту дизпального на тлі рекордних цін у країні, виробники застерігають, що це спричинить хаос на паливних ринках.

Про це пише "НафтоРинок".

Трамп доручив вивчити обмеження експорту дизпального на тлі рекордних цін у СШАі і зростання поставок американського дизеля на світовий ринок, повідомляють Argus і Reuters.

Президент США заявив, що доручив своїй адміністрації вивчити можливість обмеження експорту дизеля зі США.

Останніми днями дедалі більше республіканців закликають до короткострокової заборони експорту дизпального, ціни на який зросли через війну з Іраном.

"Я казав: давайте не будемо вивозити дизель", — заявив Трамп журналістам у вівторок під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Міністр фінансів США Скотт Бессент, який також був присутній на зустрічі із Зеленським, пояснив, як може працювати така заборона.

"Ми вивчаємо це питання, зокрема чи можливо це з огляду на загальні потужності нафтопереробки та чи спрацює повна або часткова заборона", — сказав Бессент.

Середня роздрібна ціна на дизпальне у США зросла до рекордних $6,5 за галон, свідчать дані відстеження AAA.

У серпні США експортували рекордні 1,6 млн барелів дизпального на добу проти близько 1 млн барелів на добу в лютому, до початку війни на Близькому Сході. Основними покупцями є Бразилія, Чилі, Мексика, Перу, Марокко, Франція та Велика Британія, свідчать дані Kpler.

Запаси дизпального в США скоротилися до 96,97 млн барелів, що майже на 13% нижче за середній рівень для цієї пори року за попередні п'ять років. Скорочення запасів відбувається попри те, що американські НПЗ працюють приблизно на 97% потужностей.

Великі галузеві організації, зокрема American Petroleum Institute (API), виступають проти заборони експорту дизпального.

"Обмеження експорту дизпального зі США спричинить хаос на паливних ринках всередині країни та за кордоном, дестабілізує роботу НПЗ і поглибить світову кризу в нафтопереробці, яка вже чинить тиск на американські ціни в бік підвищення", — заявили в API.

В організації зазначили, що НПЗ узбережжя Мексиканської затоки виробляють більше дизпального, ніж споживає регіон, тоді як географічні та інфраструктурні обмеження не дають змоги просто перенаправити цей надлишок в інші американські штати, де він необхідний.

Аналітики попереджають, що заборона експорту дизпального призведе до зростання світових цін на нього, водночас знизивши ціни у США та скоротивши маржу американських НПЗ.

Окрім того, навіть часткова заборона на експорт ДП, ймовірно, змусить НПЗ скоротити обсяги переробки нафти.

Це призведе до скорочення виробництва не лише дизеля, а й бензину та інших нафтопродуктів і підвищення цін на них, запевняють аналітики і трейдери.

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Ціни на нафту продовжили падіння в середу на тлі відновлення постачання із Саудівської Аравії та надій на переговори щодо завершення війни США з Іраном.

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